OL - Reine-Adélaïde plus déterminé que jamais pour son grand retour

Après de longs mois à soigner son genou, Jeff Reine-Adélaïde a reçu le feu vert médical pour reprendre la compétition. Le milieu français ne manque pas d'ambition et d'envie.

Il attend ce retour depuis le 15 décembre dernier, date à laquelle il s'était rompu les ligaments croisés du genou. Comme le reste de ses coéquipiers, y compris Memphis Depay, lui aussi victime de la même blessure lors de ce match maudit pour les Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde a retrouvé le chemin de l'entraînement lundi. Après trois mois d'arrêt en raison du coronavirus, les Gones ont retrouvé les terrains pour se remettre en forme. Seulement septièmes de Ligue 1 cette saison, les joueurs de l'OL sont passés à côté en championnat et ils entendent bien se racheter en Ligue des Champions et en finale de la Coupe de la Ligue.

"Nous avons le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses. En tant que compétiteurs, nous avons envie de nous racheter, auprès des supporters et du club. Nous avons repris l’entraînement très tôt, déjà pour préparer le mieux possible nos prochains matches mais également la saison prochaine. Nous avons encore l’opportunité de gagner deux titres et nous mettrons tous les moyens en oeuvre pour y parvenir, même si la tâche s’annonce ardue" a commenté l'ancien angevin sur OLTV.

En effet, les Gones débutent une longue préparation afin d'être au point pour les grandes échéances qui devraient arriver fin juillet et début août. Pour ces rencontres cruciales face au PSG et la Juventus Turin, ils pourront compter sur JRA, comme ce dernier l'a confié. "Je suis apte à rejouer, les docteurs m’ont donné le feu vert. Je suis très heureux de retrouver les terrains pour pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs". Avec 3 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 15 apparitions en championnat avant sa blessure, il était l'un des lyonnais les plus en vue lors de la première moitié de saison.