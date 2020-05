OL - Reine-Adélaïde veut jouer le retour contre la Juventus

Victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, mi-décembre, Jeff Reine-Adélaïde a manqué moins de matchs que prévu, la fin anticipée de la saison de Ligue 1 ayant mis tout l'effectif lyonnais au chômage technique. "En voyant que les autres championnats ont repris, ça nous fait un peu bizarre", confie le jeune milieu de terrain (22 ans) dans un entretien avec la chaîne TV de l'OL. "C'est frustrant parce que moi, en tant que blessé, je m'étais préparé à tout faire pour rejouer. Les autres n'ont pas joué depuis deux mois, continuaient à bosser chez eux et pensaient reprendre."

Une déception d'autant plus grande que l'OL, 7e au classement final, ne sera pas qualifié pour la coupe d'Europe la saison prochaine. "C'est de notre faute dans un premier temps parce qu'on n'a pas fait une bonne saison. On est conscient de ça", ajoute JRA. Mais un mince espoir demeure, puisqu'en cas de victoire finale sur l'édition en cours de la C1, les Gones se verraient offrir un accessit pour la prochaine. Il s'agira donc d'abord de franchir l'écueil de la Juventus Turin, en 8e de finale. Après une victoire 1-0 à l'aller, les hommes de Rudi Garcia devraient jouer le retour dans le Piémont le 7 ou le 8 août. Et Reine-Adélaïde a bien l'intention d'être là ! "On doit l'avoir en tête. Moi, je l'ai parce que je m'étais fixé des objectifs pendant ma blessure. C'est un gros objectif d'être présent si le match est amené à se jouer." Pour rappel, la reprise de l'entraînement à Lyon devrait intervenir aux alentours du 8 juin.