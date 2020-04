OL - Rémi Garde laisse la porte ouverte à un retour

Lors d'un entretien dans l'émission OL Night System sur la chaîne OLTV, Rémi Garde est revenu sur son attachement à l'Olympique Lyonnais. Amoureux du club pour lequel il a joué (1988-1993) et qu'il a ensuite entraîné (2011-2014), il n'exclut pas la possibilité de revenir un jour sur le banc lyonnais. Le technicien de 54 ans déclare : "mon amour de l’OL est toujours le même depuis mon enfance. Je dirais donc pourquoi pas revenir à l’OL."

Concernant son départ, Garde confie ne pas "être fâché". Celui qui a permis au club rhodanien de remporter son dernier titre (coupe de France en 2012), revient sur les raisons qui l'ont poussé à quitter son poste. "Je suis parti de l’OL et je m’en suis expliqué. Je n’avais rien contre l’OL et les personnes qui travaillaient à ce moment-là. C’était une réponse à une situation personnelle. Cela avait été plus ou moins bien pris à l’époque". Libre de tout contrat depuis son départ de l'Impact de Montréal, le coach français est tout de même conscient que pour qu'un retour se réalise "beaucoup de paramètres" entrent en compte, et il tient à rappeler qu'il "ne postule en rien".