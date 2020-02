OL - Riolo fracasse Aulas

Daniel Riolo n'y est pas allé de main morte, hier, au moment d'évoquer l'Olympique Lyonnais. L'éditorialiste de RMC a, en effet, déglingué l'OL et en particulier Jean-Michel Aulas concernant les résultats décevants de l'équipe rhodanienne. "Monaco, qui vit une saison dont on a dit les pires choses, a maintenant de l'avance sur l'OL. Moi honnêtement, si je suis dirigeant à Lyon, je n'en dors pas là. Mais visiblement à Lyon, on s'en fout et on dort très bien. Jean-Michel Aulas dort carrément comme un gros bébé. Donc tout va bien à Lyon. Cela fait des années que les Lyonnais avalent les salades d'Aulas, mais rien ne se passe" lâche-t-il.

Agacé par les rappels de JM Aulas sur les résultats financiers positifs de l'OL, Riolo demande plutôt à ce que la qualité de jeu augmente. "Cette semaine encore, il a parlé des résultats financiers du club. C'est génial, c'est super, mais alors, ne demande pas aux gens de venir au stade ! Envoie plutôt le bilan comptable du club à tes supporters en recommandé avec une photo de la comptable Micheline. Lyon cette année, ils ont tellement perdu en attractivité, qu'ils font les matchs du dimanche à 15h00. Mais Aulas continue de nous dire que tout va bien ! Les matchs sont affligeants, alors que cette équipe a des moyens financiers largement supérieurs aux autres, à part avec Paris et Monaco."