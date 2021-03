OL - Rudi Garcia : "Dans l'ensemble, c'est très bien"

Présent au micro d'OL TV après la victoire contre Sochaux (5-2), l'entraineur de l'OL Rudi Garcia a félicité ses hommes, auteurs d'un match sérieux et solide, malgré les deux buts encaissés.

"Dans l’ensemble, c’est très bien. On a été très bon dans la maitrise collective. On a laissé revenir Sochaux à deux reprises. On a pris deux buts de trop. On va retenir le reste. Il y a eu plein de bonnes choses. Je regrette les occasions manquées. On aurait pu mettre plus de buts… C’est un match très intéressant pour Cherki. Il y a beaucoup de satisfaction. Il faut se concentrer sur le match de Reims. C'est très important", a confié le technicien des Gones.