OL - Rudi Garcia : "Il faut être plus tueur"

En prévision de la rencontre contre Brest vendredi en Ligue 1, l'entraineur de l'Olympique Lyonnais Rudi Garcia a pointé du doigt le manque d'efficacité de son équipe en conférence de presse, mettant en avant le fait qu'il faut être "plus tueur" pour ses joueurs.

"Brest est une équipe joueuse avec un groupe de qualité. Nous devons être plus réalistes. Quand on a des temps forts comme contre Montpellier, il faut qu'on marque. Ce n'est pas toujours dû à la malchance. Il faut être plus tueur (...) Ce n'est pas de la nervosité, c'est de l'impatience. Nous devons être sûrs de nos forces. Quand l'occasion se présente devant le but, il faut être efficace. La capacité d'une équipe se mesure à sa capacité à réagir. Il faudra rebondir dès ce vendredi à Brest. Si on veut reconquérir des places devant, on sait ce qu'il nous reste à faire. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour cela",a confié le technicien des Gones.