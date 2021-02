OL - Rudi Garcia : "J'ai pris du plaisir à voir mon équipe jouer"

Suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg ce samedi (3-0), l'entraîneur des Gones Rudi Garcia a félicité ses joueurs en conférence de presse. Il a notamment mis en avant les bonnes performances de Depay et d'Aouar, et avoue avoir "pris du plaisir" à voir son équipe jouer.

"On a fait un bon match. On voulait mettre la pression sur les équipes de demain. Je suis heureux pour Memphis qui a beaucoup travaillé les coups francs ce vendredi. On a bien géré la supériorité numérique. Je suis content de ce premier but avec le pressing de Houssem. On a ensuite essayé de passer sur les côtés. J’ai pris du plaisir à voir mon équipe jouer", a-t-il confié.