OL - Rudi Garcia : 'Un derby ne se joue pas mais se gagne'

Rudi Garcia enchaîne avec l'OL. L'entraîneur rhodanien, qui reste sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues (Metz, Juventus et Saint-Etienne), s'est félicité du succès dans le derby, ce dimanche, face aux Verts (2-0). Forcément heureux de son succès, le technicien tient à mettre en lumière la prestation de ses joueurs.

"Il y a que des gros matches en ce moment. Un derby ne se joue pas mais se gagne et c’est ce que l’on a fait. On a fait une très belle première mi-temps. On a marqué beaucoup de buts dont certains refusés par le VAR. Gagner le derby en marquant deux buts et sans en encaisser c’est le principal. En repassant à trois derrière dans les dernières minutes, ça nous a été bénéfique. Un derby c’est toujours particulier. Le stade a été magnifique, on en est très heureux. Tous les matches sont importants" a-t-il déclaré.