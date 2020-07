OL - Rudi Garcia a été convaincu par les retours de Memphis et Reine-Adélaïde

Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde ont tous les deux été victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur, en décembre dernier. Désormais, ils sont de retour et prêts pour les échéances à venir, à commencer par la finale de la Coupe de la Ligue, demain face au PSG. Présent en conférence de presse d'avant-match, Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, est revenu sur le retour de ses deux joueurs :

"On avait deux inconnus à la reprise le 8 juin c'était comment allait se comporter Memphis et Jeff Reine-Adelaïde car ils ont été blessés en décembre. Ce dont on était sûr, c'était qu'ils étaient prêts eux, plus vite que les autres car ils n'ont pas coupé. Ils ont travaillé dur leur retour à la compétition et à l'entraînement. On leur a dit de partir un peu en vacances, de couper, sinon ils allaient avoir trop d'avance sur leurs coéquipiers", a-t-il expliqué. "Ils ont fait six mois de travail individuel, l'inconvénient c'est la blessure mais l'avantage c'est qu'ils n'ont pas loupé beaucoup de matchs. Ils peuvent finir la saison entre la finale et la Ligue des Champions. Sur ce qu'ils nous ont montré l'un comme l'autre, Memphis à répétition, Jeff Reine-Adelaïde petit à petit, on a été rassurés sur leur capacité à être prêt pour cet évènement, ces évènements."