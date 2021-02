OL - Rudi Garcia a trouvé "injuste" la manière dont il a été accueilli

L'Olympique Lyonnais réalise une excellente saison et continue de lutter pour le titre après 26 journées de championnat. Des résultats qui sont sans aucun doute liés au très bon travail de Rudi Garcia qui après avoir envoyé son équipe en demi-finale de Ligue des champions cet été, se trouve aujourd'hui à seulement trois points du leader lillois. Un parcours remarquable que peu de personnes auraient pu imaginer au moment de son arrivée chez les Gones, où l'ancien entraineur de l'OM souffrait d'une importante côte d'impopularité chez les supporters rhodanien. Lors d'un entretien accordé à France Football, le technicien de 57 ans est revenu sur l'accueil hostile qui lui a été infligé dans le Rhône.

"Peut-être ai-je fait preuve de naïveté, c'est possible. Mais j'ai trouvé tout cela très injuste, je le pense toujours d'ailleurs. Quand Lyon est venu me chercher, ils étaient un point seulement devant le dernier du championnat. Donc, même si j'ai trouvé mon accueil injuste, je n'avais pas vraiment de temps à perdre avec ce paramètre-là, et faire ce que j'ai toujours fait: travailler fort pour obtenir des résultats" a déclaré l'ancien coach de l'AS Roma.