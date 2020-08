OL - Rudi Garcia aborde le mercato lyonnais

Privé de coupe d'Europe pour la première fois depuis vingt-quatre ans, l'Olympique Lyonnais pourrait faire face à une vague considérable de départs. Alors que Martin Terrier (23 ans) est parti à Rennes, Houssem Aouar (22 ans) semble tout proche de s'engager à Manchester City, et Moussa Dembélé (24 ans) aurait un bon de sortie. De son côté, Memphis Depay (26 ans) continue de se montrer flou concernant son avenir. Un mercato sans doute douloureux pour l'OL, victorieux de Dijon hier (4-1). Interrogé par Téléfoot à la suite du succès de ses hommes, Rudi Garcia s'est confié sur le futur de son équipe.

"On verra", lance l'entraîneur lyonnais. "On entend qu'on va perdre beaucoup de joueurs, dont des joueurs majeurs. On n'en sait rien, on ne parle qu'au conditionnel. Ce qui est sûr, c'est que tous mes joueurs sont bien ici. Mais c'est aussi normal qu'ils aient envie d'aller voir peut-être à l'étage supérieur ou au dernier étage, c'est à dire dans les plus grands clubs européens, taillés pour gagner la Ligue des Champions. Cela me paraît logique. Mais l'important, c'est savoir qu'ils sont bien là et que s'ils n'ont pas ce genre de propositions, ils resteront. Le reste n'est que supputation."