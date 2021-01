OL - Rudi Garcia analyse le gros succès face à l'ASSE

Rudi Garcia avait le sourire devant les caméras de Téléfoot. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, ravi de la victoire 5-0, a débriefé la rencontre et ce beau succès. Selon lui, le plus important ce soir était la victoire dans ce derby, peu importe la manière.

"On est content, c'est presque une soirée parfaite. Comme je vous l'avais dit avant le match, il n'y a pas de classement qui vaut dans le derby, ni de force en présence. Il y a juste à avoir du coeur, et gagner un derby. C'est ce qu'on a fait. Si on peut le faire avec du contenu, de la manière, c'est mieux. On a surtout gagné tactiquement, on s'est bien adapté au losange stéphanois en les faisant courir de droite à gauche. On a été très performant sur les coups de pied arrêtés, un domaine où on n'était pas efficace. Comme j'ai dit aux gars, j'espère qu'ils n'ont pas tout mis sur ce match là" explique Garcia. "On ne savait pas quelle équipe allait aligner Saint-Etienne même si c'était un feuilleton cette semaine. C'est une équipe qui met beaucoup de densité côté ballon, mais c'est difficile pour leurs milieux droit et gauche si on touche les latéraux."