OL - Rudi Garcia analyse le succès lyonnais à Metz

En clôture de la 13ème journée de Ligue 1, hier soir au Stade Saint-Symphorien, l'Olympique Lyonnais a pris le meilleur sur le FC Metz (1-3, analyse et notes). Un quatrième succès de rang en championnat qui fait la satisfaction de Rudi Garcia. Pour l'entraîneur rhodanien, tout le mérite de ce nouveau très bon résultat revient aux joueurs.

"On a fait une très bonne heure de jeu. On aurait dû mettre plus de buts. Il ne faut pas oublier le penalty arrêté par Anthony (Lopes). C’est une belle victoire. Les joueurs étaient déterminés. Ils savaient ce qu’ils étaient venus chercher. C’était important de relancer Aouar. Il faut des joueurs prêts pour les matches qui arrivent", a indiqué le tacticien lyonnais, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Grâce à cette victoire probante, les Gones sont désormais installés à la troisième place du classement (26 points) à seulement deux petites unités du Paris Saint-Germain, toujours leader (28 points), qu'ils affronteront dimanche prochain (21 heures, Parc des Princes) dans la plus belle affiche de la 14ème journée de Ligue 1.