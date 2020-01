OL - Rudi Garcia apprécie les efforts d'Aouar dans le leadership

Présent face à la presse ce jeudi, à 48 heures du match de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, Rudi Garcia a fait un point sur les nouveaux leaders de son vestiaire, surtout depuis les blessures de Léo Dubois et Memphis Depay. Visiblement, Houssem Aouar a fait forte impression à son entraîneur.

"Il y a des joueurs qui en font un petit peu plus. C'est bien. Quand on perd Léo Dubois et Memphis, on perd du leadership C'est évident. J'ai bien aimé les dernières semaines d'Houssem. Ça passe par l'entraînement, son envie de gagner même les matchs d'entraînement. Le fait qu'il motive les joueurs, qu'il replace ses coéquipiers, qu'il veuille gagner même à l'entraînement" a-t-il déclaré.