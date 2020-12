OL - Rudi Garcia aurait aimé continuer à jouer tous les trois jours

Après sa large victoire face à Nantes 3-0, l'Olympique Lyonnais a décroché la première place du championnat devant Lille au goal-average. Les Gones partent donc en vacances l'esprit léger et avec la place de leader, de quoi satisfaire Rudi Garcia. "La priorité était de gagner, de prendre trois points, et ensuite de gagner largement pour passer devant Lille au goal-average. Le score aurait pu être plus large mais on a buté sur un très bon gardien, surtout en seconde période. On est très satisfaits car le plus important pour nous est d'éloigner le quatrième du classement. C'est un match sérieux, on a pris du plaisir. On était premiers à égalité avec Lille avant le match, on l'est toujours. Les joueurs le savent : si on veut faire des bonds au classement il faut enchaîner les victoires" explique l'entraîneur de l'OL

Garcia en a aussi profité pour faire passer un message de prévention à ses joueurs. "Maintenant, il faut revenir sains après les vacances, en faisant attention à la pandémie. Ce sera important de bien reprendre. On va enchaîner Lens puis Rennes quatre jours plus tard". S'il est heureux de la trêve, Garcia aurait aimé poursuivre cette bonne série de matchs. "On voit que les joueurs sont heureux, on aimerait continuer à jouer tous les trois jours, mais la trêve va aussi faire du bien".