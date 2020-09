OL - Rudi Garcia confirme : il "compte sur Rayan Cherki"

À la veille du déplacement à Montpellier, en match en retard comptant pour la 1ère journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, est interrogé sur l'état de forme et l'évolution de son jeune milieu de terrain offensif, Rayan Cherki.

"Je trouve qu'il est bien entré contre Dijon, il aurait mérité de marquer. C'était plus difficile pour les entrant à Bordeaux. Ce qui est sûr, c'est que je compte sur Rayan (Cherki). Il le sait. Quand on envisage le secteur offensif avec les dirigeants, je ne manque pas de rappeler qu'il faut de la place pour Rayan. Il est différent. D'autres sont capables de faire des différences individuelles dans des registres différents. Il le sait, il doit progresser dans l'utilisation du ballon. Mais ça, je trouve qu'il est en train de le faire. Et puis il y a le fait de bien aider l'équipe à travailler sur le plan défensif. Si on est solides, c'est l'affaire de tous. Parce que tout le monde met sa pierre à l'édifice", a indiqué le technicien rhodanien, en conférence de presse.