OL - Rudi Garcia confirme le prochain départ de Bertrand Traoré

Présent en conférence de presse ce lundi, à 24 heures du déplacement au Stade de la Mosson de Montpellier (match en retard de la 1ère journée), Rudi Garcia a fait une confidence sur Bertrand Traoré. Le Burkinabé de 25 ans ne sera pas du voyage dans l'Hérault avec Lyon puisqu'il est en instance de départ.

"Bertrand ne devrait pas être là non plus, il est en instance de départ" a déclaré l'entraîneur de l'OL. Pour rappel, Lyon est tombé d'accord avec Aston Villa pour le transfert du joueur, compris entre 19 et 20 millions d'euros.