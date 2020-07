OL - Rudi Garcia débriefe le succès face à Antwerp

Ce vendredi après-midi, pour son dernier match amical avant la finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais a pris le meilleur sur la formation belge du Royal Antwerp (2-3, résumé). Un succès analysé en zone mixte par Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien.

"Décidément, ce score de 3-2 est le score de nos matches en Belgique. Si l'on gagne nos deux prochains matches sur ce score, ça me va ! Plus sérieusement, il faut absolument gommer ces soucis défensifs. Il faut réussir à être plus efficace devant et plus rigoureux derrière. On a perdu en intensité à cause de la facilité du match", a estimé le technicien lyonnais. "Sur la deuxième période, nous voulions laisser le ballon à l’adversaire pour tester des coups tactiques mais il y a des erreurs à ne pas répéter dans les prochaines rencontres. Il y a un très bon état d’esprit dans le groupe. Si l’on enlève ces actions défensives, il y a beaucoup de positif à retirer", a-t-il conclu, dans des propos rapportés par le site officiel des Gones.