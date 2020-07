OL - Rudi Garcia dégomme le niveau d'Antwerp

Rudi Garcia a dégommé Antwerp en conférence de presse hier soir, après la victoire de l'Olympique Lyonnais 3-2. L'entraîneur de l'OL a, en effet, critiqué la faiblesse technique des Belges, notamment en première période. Il explique ainsi qu'il voulait travailler tactiquement le jeu sans ballon de son équipe et les contres mais que l'opposition n'a pas fait le job...

"En première période, même si on menait 2-0, on a surtout travaillé une simulation tactique qui fait qu'on voulait attendre et laisser le ballon à l'adversaire. Mais il n'y a pas eu grand-chose à en tirer parce que l'adversaire n'a pas mis beaucoup de rythme, s'est procuré zéro occasion et n'a pas mis grand-chose dans sa possession de balle. De toute façon, vous l'avez vu, Antwerp est une équipe qui ne vaut que par son agressivité et sa taille, ils n'ont que des grands costauds" a-t-il déclaré.