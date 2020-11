OL - Rudi Garcia déjà séduit par Benlamri et Diomandé

L'Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche à 21 heures l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. À 72 heures d'un derby aussi important d'un point de vue historique que comptable, Rudi Garcia s'est présenté en conférence de presse pour évoquer le début de saison de ses deux recrues du mercato estival, Sinaly Diomandé et Djamel Benmari. L'entraineur des Gones prédit un bel avenir pour ses deux défenseurs centraux.

"La charnière a été à la hauteur à Lille. Sinaly a pris confiance. Il avait fait un bon match contre Monaco. Je l’avais trouvé crispé en fin de match. On a fait de la vidéo avec lui. Il est encore perfectible mais il est à l’écoute. La matière première est impressionnante. Il faut bosser tactiquement. On a fait un travail particulier avec lui. C’étaient les première minutes de Djamel Benlamri. Il a tenu avec les qualités qu’on lui connaît. Il a été excellent dans ses interventions et ses relances. Il a transpiré la combativité et il a été contagieux dans cela. C’est une satisfaction. Je découvre l’homme, il est un peu réservé mais c’est un garçon intelligent, qui va aider les plus jeunes. Il peut servir de grand frère. On avait besoin d’un joueur capable de mettre le pied et aider Marcelo dans ce domaine-là. les associations fonctionnent" a déclaré le technicien rhodanien.