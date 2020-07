OL - Rudi Garcia dévoile ses ambitions européennes

Débarqué en octobre dernier pour succéder à Sylvinho, Rudi Garcia a vécu une première saison bien compliquée sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Interrogé par Le Progrès, l'ancien technicien de l'OM a dévoilé ses ambitions pour les échéances à venir, et notamment la qualification pour une coupe d'Europe l'année prochaine. L'OL, 7e, devra impérativement gagner la Coupe de la Ligue le 31 juillet contre Paris pour espérer décrocher une place en tour préliminaire de Ligue Europa, ou rêver de soulever la Champions League à Lisbonne en août.

"On veut soulever la Coupe de la Ligue et se qualifier en Ligue des champions", lance le champion de France 2011 avec Lille. "A chaque fois, on jouera pour gagner, mais on n’est pas obligé de gagner non plus pour remporter ces matchs. On peut avoir plusieurs résultats utiles. Comme le président, je n’envisage pas une saison sans Coupe d’Europe. On va être européen! On va saisir cette ou ces occasions." Lyon pourra d'ailleurs se jauger ce soir, à l'occasion de son match de préparation face à Nice dans un Groupama Stadium à huis clos.