OL - Rudi Garcia dévoile ses premiers plans pour Lucas Paquetá

Face aux journalistes, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, s'est attardé sur le dossier Lucas Paquetá. Le technicien des Gones a notamment dévoilé ses premiers plans pour sa nouvelle recrue.

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, à deux jours de la réception de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, est revenu sur l'arrivée entre Rhône et Saône de Lucas Paquetá. En situation d'échec au Milan AC, le milieu de terrain brésilien de 23 ans souhaite se relancer dans la capitale des Gaules et reste un élément de grande qualité, comme l'a rappelé le technicien rhodanien devant les journalistes.

"Il s'est entrainé avec le Milan. Aujourd'hui, on ne peut pas juger, On a travaillé que les coups de pied arrêtés parce que je veux qu'il sache ce que j'attends. Ce qu'on peut dire sur Lucas, c’est qu'un joueur acheté 40 millions d'euros par le Milan a forcément des qualités. Il faut qu'il retrouve son niveau. C'est un joueur technique, c'est un gaucher et il a une belle qualité de passe. Je vais l’aider à retrouver de la confiance. Il peut y avoir un temps d’adaptation mais le fait qu’on ait beaucoup de Brésiliens l’aidera à s’intégrer...", a indiqué Rudi Garcia.

Le technicien des Gones s'est ensuite épanché sur le futur positionnement de son nouveau joueur, qui "est qualifié" et sera "donc certainement dans le groupe" pour l'Olympico : "Je l'ai suivi à Milan, il a travaillé avec trois coaches différents. Il faudra trouver son meilleur poste. Je ne suis pas certain qu'il faille l’excentrer. Il a besoin d'être au cœur du jeu. C'est un joueur qui doit jouer au cœur du jeu en soutien des attaquants. Il peut être relayeur ou meneur de jeu, derrière l’attaquant. Je pense que son positionnement se situe là. On en discutera avec lui. Il a un gros avantage, c'est qu’il parle italien donc on peut échanger".