OL - Rudi Garcia émet deux petits regrets

Malgré la performance de ses hommes, qui ont pris le meilleur sur la Juventus Turin (1-0) en 8e de finale aller de la Champions League, Rudi Garcia a émis quelques regrets au micro de RMC Sport, après le match. S'il a apprécié la "très belle première période" de son équipe, "où non seulement on a très bien défendu mais aussi respecté le plan de jeu à la lettre", le coach lyonnais a déploré un manque de maîtrise au retour des vestiaires. "Par contre, en deuxième période, on a beaucoup moins existé avec le ballon et quand ils ont rentré un 4e attaquant, c'est devenu plus compliqué notamment sur les centres. Mais c'est à ce moment-là qu'on relève la solidarité et l'abnégation. On a su s'accrocher pour ne pas concéder de but, c'est un élément important quand on reçoit au match aller."

L'OL a pris une légère option sur la qualification pour les quarts, mais Garcia n'aurait pas dit non à un avantage un peu plus large... "Je regrette qu'on n'ait pas marqué un deuxième but en première mi-temps, c'est à ce moment-là qu'on aurait pu. Il y a cette tête de Karl Toko Ekambi sur la barre et une ou deux situations qu'il aurait pu mieux maîtriser", a-t-il noté. "Mais ça reste une très, très belle victoire. Les garçons ont su se mettre au niveau de l'événement."