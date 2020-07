OL - Rudi Garcia en demande plus pour le PSG et la Juventus

Victorieux face au Celtic Glasgow (2-1) lors de son deuxième et denier match du trophée Véolia, l'Olympique Lyonnais s'est rassuré après sa défaite contre les Rangers (0-2). A la fin de la rencontre, Rudi Garcia a pris la parole en conférence de presse. L'entraîneur de l'OL est revenu sur la rencontre, mais aussi sur les futures échéances à venir contre Paris (finale de la coupe de la Ligue le 31 juillet), et la Juventus (huitième de finale retour de Ligue des Champions le 7 août).

"Franchement, 2-1 ce n’est pas le score final, ça doit être un score beaucoup plus large pour nous et je me serais bien passé d’avoir encaissé ce but", raconte l'ancien technicien de l'OM. "En deuxième période on a eu assez d’occasions pour en mettre plus. Mais bon, l’objectif était de gagner, il est atteint mais je pense qu’on aurait pu le faire plus largement, on a eu les situations. On a baissé de rythme et on s’est un peu endormi. Il ne faudra pas renouveler ça face au PSG ou la Juve. […] On doit être plus tueurs, mais il y a plein de satisfactions. Le système est un peu hybride, on a parfois relancé à 4. Il faut qu’on trouve les bonnes distances, mais ça peut faire mal à l’adversaire d’avoir ce système caméléon."