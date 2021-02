OL - Rudi Garcia encense Djamel Benlamri

Arrivé dans les dernières minutes du mercato estival, Djamel Benlamri (31 ans) joue très peu avec l'Olympique Lyonnais (4 matchs en Ligue 1 cette saison). Néanmoins, l'entraîneur des Gones Rudi Garcia compte sur le défenseur central algérien, et l'a fait savoir en conférence de presse.

"On a récupéré un joueur motivé. Il joue le rôle de grand frère, notamment avec Rayan Cherki. Il est de bon conseil, il donne l'exemple à l'entraînement. C'est un guerrier. J'ai toujours mis en valeur les joueurs qui donnent tout à l'entraînement et en match. On a une équipe qui a besoin de guerriers, de joueurs qui donnent tout sans compter pour le collectif comme ça les autres suivent", a souligné le technicien lyonnais.