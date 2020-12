OL - Rudi Garcia espère "une sanction juste" pour Thiago Mendes

Dimanche soir, en clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est allé s'imposer sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1). Une partie marquée par l'expulsion de Thiago Mendes, auteur d'un vilain tacle sur Neymar, blessé sur le coup à la cheville. En conférence de presse ce mardi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur du club rhodanien, est revenu sur cet événement qui n'a pas manqué de faire parler ces dernières heures. Soulagé de voir que la blessure de l'attaquant parisien n'est pas trop sérieuse, le technicien lyonnais espère désormais que son milieu de terrain brésilien écopera d'une sanction "juste".

"Thiago Mendes a pris un carton rouge malheureusement et j'espère qu'il y aura une décision juste, et de l'indulgence, de la part de la commission de discipline. Tout le battage médiatique autour de ce carton rouge ne me plaît pas. Thiago a non seulement fait un match fantastique, mais il a joué le ballon. Comme il a eu la malchance que le pied de Neymar reste sous sa fesse sur le tacle, ça méritait l'expulsion. Mais j'ai entendu Thomas Tuchel dire qu'il y avait une forte possibilité pour que Neymar soit présent dimanche contre Lille. Heureusement, parce qu'on aime bien que les meilleurs joueurs de la planète ne soient pas blessés, il n'y a donc pas de blessure sérieuse, contrairement à ce que sa sortie pouvait laisser entendre. Je suis très content que ce soit une blessure légère et qu'il puisse rejouer très vite", a indiqué Rudi Garcia, et de conclure : "Pour Thiago, j'espère que ce sera une sanction juste".