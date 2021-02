OL - Rudi Garcia évoque la relation entre Depay et Slimani

Avant la rencontre contre Brest ce vendredi en Ligue 1, l'entraineur de Lyon Rudi Garcia s'est exprimé en conférence de presse. Il a évoqué la relation entre Depay et Slimani, et la montée en puissance de Cherki.

"L'association entre Depay et Slimani avait bien fonctionnée face à Ajaccio en 4-2-3-1. Islam (Slimani) peut jouer aux trois postes en attaque. Toutes les possibilités sont ouvertes pour le match face à Brest (...) J'attends que tous mes joueurs soient performants. Aucune position n'est figée. Si on veut espérer quelque chose à la fin de la saison, il faut que tout le monde soit concerné. Cherki est mieux, à force d'écouter et de travailler", a confié Garcia.