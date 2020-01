OL - Rudi Garcia explique pourquoi il voulait garder Tousart jusqu'à la fin de saison

Transféré hier au Hertha Berlin pour 25 millions d'euros, Lucas Tousart va tout de même terminer la saison en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Le milieu de 23 ans, a, en effet, été prêté par le club allemand jusqu'au mois de juin pour le plus grand bonheur de Rudi Garcia.

En conférence de presse ce mardi, le technicien a expliqué pourquoi Tousart était irremplaçable. "Lucas Tousart, rien (après son transfert à Berlin, ndlr) ne va changer à mon avis. C’était son souhait de rester jusqu'à la fin de saison, mon souhait aussi et le souhait de tout le monde qu’il reste avec nous. On s’est qualifié en finale de la Coupe de la Ligue grâce à Lucas Tousart, son entrée a changé notre visage. C’est le seul joueur qu’on a dans ce profil. On a trop de matchs de haut niveau pour pouvoir se passer de ses services."