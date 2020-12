OL - Rudi Garcia fait le point sur la situation de Bruno Guimarães

Avec quatre victoires et un match nul sur les cinq dernières rencontres, L'Olympique Lyonnais semble avoir enfin lancé sa saison. Les Gones montent en puissance et c'est en grande partie dû à leur milieu de terrain qui se montre plus que performant. Lucas Paquetá, Houssem Aouar, Maxence Caqueret ou encore Bruno Guimarães, il y a du beau monde au milieu et il va falloir se battre pour gagner sa place. Flamboyant lors de son arrivée dans le Rhône, l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense a connu un début de saison compliqué mais semble revenir en forme ces dernières semaines. Présent en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia a fait un point sur la situation du Brésilien.

"J’ai beaucoup de milieux polyvalents. Ils sont en capacité de faire beaucoup de choses. C’est un rôle multifonctions. Bruno est l’un de ceux-là. Je suis très content qu’il ait marqué même si ce n’est pas ce que je lui demande en premier. Il a joué un peu plus haut contre Reims. Il peut aussi être un joueur fantastique en sentinelle. Il a été plus que performant à son arrivé. Il avait ébloui le Groupama Stadium face à la Juventus. Il a bonifié le jeu de l’équipe. Il y a aussi un temps d’adaptation qu’il a connu un peu plus tard. Il a eu une tendinite au genou. Il n’a peut-être pas joué librement. C’est un peu logique que les joueurs ne soient pas tout le temps à leur top" a déclaré le technicien rhodanien.