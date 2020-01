OL - Rudi Garcia heureux du cessez-le-feu entre Marcelo et les supporters

Présent en conférence de presse ce jeudi, à 48 heures du déplacement à Nantes (16es de CDF), Rudi Garcia a évoqué le cas Marcelo. Le défenseur de l'OL a enterré la hache de guerre avec les supporters, qui l'ont pris en grippe ces dernières semaines, lors du dernier match à domicile face aux Girondins de Bordeaux.

"On a gagné plus qu'un match à Bordeaux. Voir Marcelo se réconcilier avec nos supporters est très positif. Je sais qu'il va tout donner et avec le soutien de nos supporters, de notre 12ème homme, on peut faire de belles choses" a-t-il déclaré.