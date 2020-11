OL - Rudi Garcia heureux du sursaut de son équipe

Rudi Garcia était un entraîneur comblé au micro de Téléfoot, après la victoire 2-1 sur Saint-Etienne lors du derby. L'entraîneur de l'OL a toutefois pris soin de pointer du doigt la première mi-temps de son équipe, jugée "quelconque".

"Je suis très heureux pour mon groupe, pour nos supporters qui n'ont pas pu venir au stade. Je ne suis pas surpris du contenu du match. Peu importe le classement, un derby reste un derby. C'était dur. On a fait une première période quelconque en étant victime de la qualité de l'engagement de Saint-Etienne. On a fait une seconde période bien meilleure. Il y avait plein de raisons de gagner ce match et on l'a fait, c'est ce qui compte dans un derby" a-t-il déclaré.