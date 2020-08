OL - Rudi Garcia ironise sur le bourreau de City, Maxwel Cornet

Vainqueur de Manchester City (3-1), l'Olympique Lyonnais a réalisé un authentique exploit à Lisbonne. Les Gones se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Champions, une première depuis 2010. Interrogé après la rencontre par RMC Sport, l'entraîneur Rudi Garcia s'est fendu d'une petite blague sur son premier buteur Maxwel Cornet, auteur de son quatrième but en deux ans face aux Skyblues.

"On savait qu'on menait 1-0 avant que le match démarre, on savait que Maxwel Cornet allait marquer", s'est amusé le coach rhodanien. "C'est vraiment la victoire d'un groupe ce soir. On a manifesté, on s'est encouragé. Quand on joue à huis clos, la communication est important."