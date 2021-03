OL - Rudi Garcia justifie le manque de constance de son équipe

L'Olympique Lyonnais réalise une saison incroyable se retrouve après 27 journées de championnat à rêver d'un titre de champion de France. Actuellement 3ème, à trois points de la première place, les Gones auraient pu être les leaders de la Ligue 1 en étant plus constant dans certains matchs. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia a tenté d'expliquer pourquoi son équipe ne parvenait pas à contrôler son avantage au score.

"À part à Marseille, justement, on gagne généralement les matches dans lesquels on ouvre le score. Il y a plutôt, c'est vrai, des périodes où on est moins bien, mais c'est parfois la fin de la première période, on ne peut pas dire que c'est systématiquement la fin du match. Mais à Brest, oui, on menait 3-0 et on a fini moins bien (3-2), et à Marseille, je l'ai dit dimanche, on s'est arrêté de jouer. Il y a un ensemble de causes. On fait moins de courses offensives, notamment" a déclaré le technicien rhodanien.