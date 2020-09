OL - Rudi Garcia met la pression à ses hommes avant Lorient

Douzième du classement (5 points, 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite), l'Olympique Lyonnais croisera le fer, ce dimanche après-midi (17 heures, Stade du Moustoir), avec le FC Lorient, seizième (3 points, 1 victoire, 3 défaites de rang). En conférence de presse ce vendredi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, a longuement évoqué cette affiche comptant pour la 5ème journée de Ligue 1. Pour le tacticien des Gones, une victoire de son équipe est impérative en Bretagne.

"Il faut respecter cet adversaire. Nous n’avons pas été capables de marquer contre Nîmes, nous avons donc perdu deux points qui nous auraient mis dans une situation plus confortable. Avant de recevoir Marseille, il ne faut surtout pas laisser de points à Lorient. Il faudra être à notre meilleur niveau et que chacun apporte sa pierre à l’édifice dans le collectif. Personne n’a d’excuse, il faut être le meilleur possible. C’est une équipe avec des principes et un bon coach. Malgré ses trois dernières défaites, elle a réussi à marquer quelques buts, ce qui prouve une cohérence tactique et collective. Cependant, c’est un promu et nous sommes l’Olympique Lyonnais, nous nous devons de revenir avec les trois points", a fait savoir Rudi Garcia devant les journalistes.