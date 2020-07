OL - Rudi Garcia minimise le succès du PSG face au Havre

Dans un peu plus de deux semaines, le vendredi 31 juillet, l'Olympique Lyonnais retrouvera la compétition avec une finale de Coupe de la Ligue face au PSG. Et si ses hommes ont remporté leurs deux premiers matchs de préparation contre Port-Valais et Nice, Rudi Garcia pourrait être impressionné par l'état de forme de son futur adversaire, qui a torpillé Le Havre pour son match de reprise le week-end dernier, 9-0. "On n'est pas surpris de la qualité du Paris St-Germain", a néanmoins évacué l'entraîneur lyonnais, ce mercredi en conférence de presse.

En fait, Garcia considère que ce match face au 6e du dernier championnat de Ligue 2 ne doit pas permettre de tirer de conclusions trop hâtives sur le niveau de préparation des Parisiens. "On ne fait pas de bilan sur un seul match, que ce soit le nôtre ou le leur, parce que ça reste une préparation après un arrêt comme personne n'a jamais connu, donc il y a des incertitudes et il faudra voir sur la durée ce que ça donne", a-t-il poursuivi. De son côté, l'OL affrontera les Glasgow Rangers ce jeudi, avant d'enchaîner avec le Celtic samedi, dans le cadre du Trophée Veolia.