OL - Rudi Garcia n'a pas abandonné la possession du ballon

L'Olympique Lyonnais a enfin enchainé deux victoires consécutives en Ligue 1 le week-end dernier. Après avoir pris 6 points lors des rencontres face à Strasbourg (2-3) et Monaco (4-1), les hommes de Rudi Garcia se déplacent ce dimanche à Lille. Au-delà de ces deux bonnes opérations, les Lyonnais ont marqué autant de buts sur leur deux derniers matchs que sur les six précédents, tout en ayant une possession de balle plus faible. Interrogé sur le sujet, le technicien rhodanien affirme ne pas avoir opté pour un jeu basé sur le contre au détriment de la possession.

"Avoir la possession est un faux débat. L’essentiel est de gagner. On l’avait en début de saison et on ne gagnait pas. (...) S'il faut avoir la possession pour gagner à Lille, on le fera. S'il faut gagner sans avoir le ballon, on le fera aussi. Il faut avoir une équipe qui soit en mesure de tout faire. Et je pense que la nôtre est capable de tout faire" a déclaré l'ancien entraineur du LOSC en conférence de presse ce vendredi.