OL - Rudi Garcia ne digère la domination du PSG en L1

Depuis 2012 et l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale règne sans partage sur le football français, ne laissant rien à ses concurrents ou alors très peu. Le PSG a remporté sept des neuf derniers championnats, cinq des six dernières Coupe de France et six des sept précédentes Coupe de la Ligue. Une domination de la tête et des épaules que vit mal Rudi Garcia.

"C’est une équipe construite pour remporter la Ligue des Champions. Ils n’ont aucun adversaire dans le championnat de France. Ils ont deux ou trois joueurs pour chaque poste. Ils ont Neymar et Kylian Mbappé et on dirait qu’il y a une bonne ambiance entre eux. Quand vous avez des gars comme ça qui jouent les uns pour les autres, c’est compliqué pour les autres équipes. C’est possible de les battre, mais normalement ce n’est pas le cas" a indiqué l'entraineur lyonnais à The Athletic