OL - Rudi Garcia ne prévoit pas de plan anti-Ronaldo

Cristiano Ronaldo vit une seconde jeunesse en 2020. Malgré ses 35 bougies soufflées au début du mois de février, l'attaquant portugais enfile les buts comme les perles ces dernières semaines. En effet, CR7 reste sur 11 matchs consécutifs en championnat avec au moins un but inscrit (16 réalisations au total) et sa venue au Groupama Stadium a de quoi faire peur aux Lyonnais.

Toutefois, Rudi Garcia n'a pas prévu de plan "anti Ronaldo" pour ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. "Quand on discute avec Antho (Lopes, qui l'a côtoyé en sélection), il n'est psa surpris de ce qu'il fait à cet âge-là. C'est un formidable professionnel, il travaille certainement plus que les autres avant et après les séances. C'est toujours quelque chose d'intéressant pour le foot d'avoir des joueurs de ce niveau-là. Il fait partie des meilleurs joueurs de la planète" explique Garcia en conférence de presse. "C'est super de l'avoir en face de nous, même si on va essayer qu'il nous fasse moins de misères qu'à d'autres. Mais on ne va pas faire un plan contre Ronaldo, parce qu'il faudrait aussi un plan pour Dybala, et beaucoup d'autres. Il faut résoudre les problèmes collectivement".