OL - Rudi Garcia ne s'attendait pas à être contacté

Rudi Garcia est revenu sur ses premiers pas à l'Olympique Lyonnais dans une interview pour nos confrères du Progrès.

Arrivé le 14 octobre dernier après le licenciement de Sylvinho, Rudi Garcia prend peu à peu ses marques à l'OL. Si les résultats ne sont pas encore une franche réussite, et que l'OL reste à une décevante 7ème place, le technicien rhodanien a remis un peu d'ordre dans sa formation. Pourtant, les premiers jours n'ont pas été faciles pour lui, qui venait de terminer son contrat au mois de juin avec le rival marseillais.

Interrogé par Le Progrès, le meilleur ennemi de l'OL, durant deux ans et demi, est revenu sur l'appel "inattendu" d'Aulas et sa décision de signer entre Rhône et Saône. "C’était plutôt inattendu. Je n’avais pas prévu de me replonger dans un projet. Ça me faisait du bien de souffler. J’avais arrêté avec Marseille, et j’étais plutôt en train de régler mes affaires personnelles, là où l’on a un peu de temps quand on n’entraîne pas. Du coup, j’ai tout remis en suspens quand l’Olympique Lyonnais m’a contacté. Quand on est contacté par l’OL, et que l’on vient travailler à l’OL, ça ne peut être qu’un honneur, une fierté" explique Garcia

L'entraîneur est aussi revenu sur la méfiance des supporters lors de sa nomination et, surtout, ses critiques lorsqu'il était à l'OM. "Je l’ai dit, je préfère être apprécié quand j’arrive quelque part. Mais qu’est-ce que je peux y faire ? Rien. Si la seule chose qui m’est reprochée, ça a été de défendre mes différents clubs, alors ce n’est pas si important que ça. Je le ferai parce que c’est important de défendre l’institution. Ici, j’ai moins besoin de le faire parce que le président est expert en la matière. Mais ce qui compte c’est d’avoir des résultats, et j’espère gagner des trophées parce qu’il n’y a que comme ça que l’on y arrivera".