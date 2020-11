OL - Rudi Garcia ne se fait aucun souci pour Rayan Cherki

Considéré comme LA dernière pépite du centre de formation l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki (17 ans) doit se contenter d'un très faible temps de jeu (6 apparitions en Ligue 1, 215 minutes au total) depuis le début de la saison 2020-2021. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, a évoqué le dossier de son jeune milieu de terrain offensif, qu'il voit très vite revenir dans la rotation lyonnaise.

"Il serait rentré dans le derby si le score était resté à 1 à 0 quelques minutes de plus. On le fait travailler, on l’accompagne. On lui explique ce qu’on attend de lui. On peut compter sur lui pour être décisif. Il doit continuer de travailler son replacement, son placement, sa générosité défensive. Il doit donner plus de garanties au coach. Il n’a que 17 ans. C’est un plaisir car il est demandeur tout le temps. Je suis convaincu qu’il va vite revenir et nous aider…", a assuré le tacticien rhodanien.