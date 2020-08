OL - Rudi Garcia ne veut pas aller à Turin pour souffrir

Au cours d'un entretien enregistré pour RMC, et qui sera publié demain, Rudi Garcia a évoqué le choc face à la Juventus, en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Avec la victoire 1-0 à l'aller juste avant le confinement, les Gones sont bien positionnés pour arracher une qualification en quart de finale. Pour Rudi Garcia, c'est clairement "du 50-50" entre les deux équipes.

"Il faut qu’on se rappelle qu’on les a battus. C’était un match magnifique chez nous, au Groupama Stadium, devant nos supporters. On n’a pas pris de but et on a mis un but qui, je l’espère, pèsera dans la balance à l’heure des comptes" explique-t-il, avant d'assurer que l'OL ne se déplacera pas pour défendre son but d'avance. "Ce qui est certain, c’est qu’on ne va pas se contenter de défendre ce but d’avance. Il faudra absolument tout faire pour marquer au Juventus Stadium. On sait que si on marque, il faudra qu’ils marquent trois fois. Il faudra être intelligent sur le déroulé du match: ne pas paniquer si on prend un but, ne pas penser que c’est fait si on marque…"