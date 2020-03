OL - Rudi Garcia préfère 'ne rien dire' sur le pénalty

Rudi Garcia était partagé, hier, entre la fierté de la prestation de son équipe et l'agacement face à la lourde défaite de l'OL (5-1 contre le PSG) et la tournure du match. L'entraîneur lyonnais, qui a tenu à féliciter ses joueurs pour les premières 60 minutes, n'a préféré pas commenté le pénalty donné au PSG à la suite d'une main de Marçal.

"Pendant une heure, on a mis à mal cette équipe. Je préfère ne rien dire sur le penalty. Quand on est à dix contre onze face à une telle équipe, il n'y a plus de match. Cela nous servira pour le 4 avril (date de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG), c'est ça qui m'importe le plus. Mon équipe a été très bonne sur le plan tactique, technique. En infériorité numérique, cela a été très dur. À onze contre onze, on a montré qu'on pouvait se qualifier. Ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner le match" a déclaré Garcia.