OL - Rudi Garcia prévient ses troupes avant l'affiche à Rennes

Ce samedi soir (21 heures), le Roazhon Park de Rennes sera le théâtre d'une magnifique affiche entre le Stade Rennais FC, quatrième (32 points), et l'Olympique Lyonnais, leader (39 points). En conférence de presse hier après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, a évoqué ce choc du très haut de tableau comptant pour la 19ème journée de Ligue 1.

"Le Stade Rennais a joué la Champions League, c'est une équipe qui vise le podium, donc c'est un concurrent direct. (...) On doit être à 100% et tout donner. Cela doit décupler notre envie de vouloir garder notre position. On veut garder notre série d’invincibilité contre un concurrent direct. Il faut qu'on soit à 100% de nos capacités du moment et que cette première place décuple cette capacité à être motivé", a indiqué le technicien lyonnais, et d'évoquer certaines craintes avant de ce déplacement en Bretagne : "On craint le battage médiatique, « les louanges affaiblissent les hommes », il faut remettre les choses en perspective. Je pense que les joueurs le savent. Il faut rester concentré, un match très difficile nous attend, on veut absolument garder notre série d’invincibilité".