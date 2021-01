OL - Rudi Garcia réagit à chaud après la défaite face à Metz

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a réagi à chaud après la défaite face à Metz (0-1, analyse et notes). Le coach lyonnais a un goût amer à la suite de ce revers, mais regrette le manque de réalisme de ses joueurs. "Les faits de jeu ne nous ont pas été favorables mais je pense qu'on a pas suffisamment cadré nos tentatives pour pouvoir gagner le match sans crainte. Même si effectivement, on pensait tous qu'on menait 1-0. Contre une équipe très athlétique dans son axe central, il vaut mieux ouvrir le score. Quand on ne peut pas gagner, ce qui était le cas car on n'a pas concrétisé nos actions, il ne fallait pas le perdre. On n'en a pas été capable. On perd sur une perte de balle de notre part, même si il y a peut-être faute" a-t-il déclaré.

Le coach lyonnais a préféré ne pas trop parler du but refusé de l'OL pour un hors-jeu d'Aouar. "Le hors-jeu ? Je ne préfère pas m'exprimer là-dessus. Je n'ai pas bien compris pourquoi le but pouvait être refusé. Mais c'est de notre faute, on n'a pas été pas capable de se mettre à l'abris, on a manqué d'efficacité. En première mi-temps, on a perdu trop de duels".