OL - Rudi Garcia réagit à la fermeture de la chaîne Téléfoot

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, s'est confié sur l'arrêt prématuré de la chaîne Téléfoot. Le technicien rhodanien a notamment eu un petit mot pour les équipes de la chaîne.

"Avec l'arrêt du championnat, puis l'arrêt de la chaîne Mediapro, c'est la double peine. On n'a pas touché la fin des droits la saison dernière et on aura pas le milliard pour lequel on s'était peut être arrêtés plus tôt, c'est encore un coup dur pour le foot français après l'autre coup dur qu'est le Covid. Je n'oublie pas qu'il y a plein de journalistes qui sont partis dans cette aventure pour qui j'espère que cela ne se passera pas mal, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Moi j'étais abonné, je ne sais pas ce qui va se passer", a indiqué le tacticien des Gones.