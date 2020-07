OL - Rudi Garcia recadre ses joueurs

Battu par les Rangers de Glasgow jeudi soir (0-2), Lyon a particulièrement déçu et est attendu au tournant ce soir face au Celtic (20h45). Rudi Garcia a profité de la défaite des siens pour réaliser ses premiers recadrages.

Alors qu'il jouera deux matchs capitaux dans les semaines à venir (finale de la coupe de la Ligue contre Paris le 31 juillet, et huitième de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus le 7 août), l'Olympique Lyonnais a affiché son pire visage il y a deux jours. Lors du premier match de son tournoi Véolia, organisé au Groupama Stadium, les Gones se sont inclinés 2-0 contre les Rangers.

Suite à ce revers inquiétant, l'entraîneur Rudi Garcia n'a pas hésité à recadrer son vestiaire, et notamment deux de ses hommes. "Je ne parle pas dans le jeu mais du premier but qu'on a pris sur coup de pied arrêté", a expliqué l'ancien technicien de l'OM à L'Equipe. "Ryan (Cherki) se fait éliminer facilement et Jeff (Reine-Adelaide) dézone sur une situation où il doit protéger le premier poteau. Mais ces matchs servent à ça. Le fait d'avoir des jeunes joueurs ou des joueurs qui reviennent de blessure, ça permet de les évaluer. Après, j'ai toute confiance en Rayan et Jeff pour la suite."

Réponse attendue ce soir

En recherche de rythme, l'OL devra donc absolument réagir ce soir contre le Celtic de Glasgow. Le champion incontesté d'Ecosse sera d'ailleurs le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, mardi au Parc des Princes. Pour Garcia, le tournoi Véolia est l'occasion de se préparer idéalement en vue des deux échéances primordiales de la fin de saison.

"Cette semaine va permettre à tout le monde d'avoir du temps de jeu", a indiqué l'intéressé. Pour moi, c'est riche d'enseignements. Notamment pour voir s'il y a objectivement possibilité de faire confiance à certains sur certains postes ou sur coup de pied arrêtés. On a eu des positions un peu inhabituelles pour certains, et ça nous permettra de ne pas leur redonner la même fonction sur les matchs importants." Lyon poursuivra sa préparation en Belgique, d'abord contre la Gantoise le 22 juillet (19h45), puis face à Royal Antwerp le 24 (16h00).