OL - Rudi Garcia redoute une correction face au PSG

Accroché par Amiens hier (0-0, 23e journée), au terme d'un match terne et bien ennuyant, l'Olympique Lyonnais reste aux portes du top 5 (6ème, avec 33 points). Mais plus que ce mauvais résultat, Rudi Garcia pointe du doigt les nombreux déchets techniques de ses hommes.

"J'ai plein d'images comme ça en tête et que vont revoir les joueurs. Si on n'est pas plus collectif, si on ne joue pas plus à une touche et qu'on n'est pas plus simple dans notre animation offensive, on a du mal à déstabiliser l'adversaire. Et dimanche, on va au Parc. Si on perd des ballons comme aujourd'hui parce qu'on cherche trop compliqué et donc on a du déchet... si on a du déchet à Paris, on va se faire corriger" a lâché l'entraîneur de l'OL.