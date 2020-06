OL - Rudi Garcia rend hommage à Lucas Tousart

Prêté initialement jusqu'à la fin de la saison par le Hertha Berlin, après avoir été vendu par l'OL cet hiver, Lucas Tousart aura disputé son dernier match avec Lyon le 8 mars dernier, face à la Juventus Turin (1-0). Unique buteur du match, l'international U21 français n'aura pas l'occasion de poursuivre le parcours européen de Lyon, ni de disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. En effet, le Hertha Berlin n'a pas autorisé le milieu à rester dans le Rhône jusqu'au mois d'août pour le plus grand malheur de Rudi Garcia.

"On va continuer la saison 2019-2020 avec la finale de la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions sans Lucas Tousart. C'est bien dommage. Il est temps de rendre hommage à Lucas. Il incarne ce que peut représenter l'OL: le don de soi, aider des coéquipiers, penser collectif. C'est l'état d'esprit qu'on attend des joueurs pour finir la saison et commencer la prochaine. Lucas nous manquera" lâche Rudi Garcia en conférence de presse. "On a tout fait avec les dirigeants pour voir si on pouvait l'avoir pour terminer la saison. Ce ne sera pas possible. J'en prends acte. On trouvera d'autres solutions".