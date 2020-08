OL - Rudi Garcia rend hommage à Memphis Depay

Auteur d'un triplé face à Dijon, Memphis Depay a illuminé la rencontre de son talent. Une performance qui n'a pas laissé insensible Rudi Garcia, son entraîneur qui s'est livré en conférence de presse. "On n'a pas vu Memphis pendant 35 minutes et il a fait la différence en 10 minutes, sur des exploits personnels", a lancé l'ancien technicien de la Roma.

Dans le flou concernant son avenir, l'attaquant néerlandais ne sait toujours pas s'il restera à l'OL ou non. Un futur que n'a pas souhaité aborder Garcia, contrairement à sa grosse performance. "Les "top players" sont là pour marquer ou faire marquer", explique-t-il. "Cela nous a bien aidés d'avoir Memphis pour faire la différence et pour mener à la mi-temps, afin d'aborder la seconde période avec plus de tranquillité et de maîtrise."