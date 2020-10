OL - Rudi Garcia répond à Aulas

Rudi Garcia s'est présenté cet après-midi en conférence de presse, à 48h d'un déplacement compliqué du côté de Strasbourg. L'entraineur lyonnais a profité de ce moment pour répondre à Jean Michel Aulas et son léger coup de pression il y a une dizaine de jours. Le 5 octobre dernier, le président de l'Olympique Lyonnais avait profité de la fin du mercato pour annoncer ses ambitions sur OLTV et avertir son entraineur. "Notre objectif est plus que jamais d'être sur les deux premières places du championnat. (...) On a gardé tous nos meilleurs joueurs et il n'y aura pas d'excuses d'un côté ou de l'autre pour ne pas prendre les décisions qui s'imposent. Maintenant que le mercato est terminé, on a des gens qui seront là toute la saison et Rudi sait qu'il n'a qu'une hypothèse, c'est de gagner" avait déclaré l'homme d'affaires de 71 ans.

Alors que certains s'étaient offusqués de cette sortie assez virulente en pleine trêve internationale, l'ancien entraineur de l'AS Roma comprend son président. "J’ai entièrement confiance dans cet effectif, dans mes joueurs, je suis persuadé qu’on va gagner des matches, remonter le déficit. Jean-Michel Aulas a raison, ça fait partie de son rôle, on n’a pas attendu l’intervention du président pour se mettre la pression nous-mêmes, staff et joueurs, il faut qu’on réussisse à gagner des matches, dont le prochain, le plus important" a assuré le technicien lyonnais.